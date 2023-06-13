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Бублик обыграл Гоффена и вышел в 1/8 турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Синнером

Бублик обыграл Гоффена и вышел в 1/8 турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Синнером
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47-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в стартовом матче соревнований представителя Бельгии Давида Гоффена (126-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой представителя Казахстана в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Бублик восемь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В матче второго круга на турнире в Нидерландах Александр Бублик встретится с девятой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (2).

Хертогенбосх (м). 1-й круг
13 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Александр Бублик
47
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Давид Гоффен
126
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
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