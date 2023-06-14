Даниил Медведев вошёл в топ-5 фаворитов турниров на траве по мнению Eurosport

Российский теннисист Даниил Медведев, известный как специалист в игре на хардовом покрытии, вошёл в топ-5 фаворитов в выступлениях на траве в рейтинге, составленном Eurosport.
Первое место в рейтинге ожидаемо занял сербский теннисист Новак Джокович, выигравший в этом сезоне уже два турнира «Большого шлема», а также одерживавший победы на Уимблдоне в последние четыре года. В 2023 году он может взять восьмой трофей этого турнира в карьере и сравняться по числу побед на Уимблдоне со швейцарцем Роджером Федерером.
Затем идёт вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Хотя в его карьере только шесть матчей на траве, при этом все они сыграны на Уимблдоне, он вошёл в рейтинг, так как хорошо выступал на харде и грунте в 2023 году. В этом сезоне теннисист завоевал уже четыре титула.
Третье место в рейтинге занимает американец Тейлор Фритц, восьмая ракетка мира, выигравший в 2022 году травяной турнир в Истбурне и дошедший до четвертьфинала Уимблдона, где он в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
Россиянин Даниил Медведев занял четвёртое место в рейтинге. В прошлом году теннисист дважды выходил в финал травяных турниров, и никто не знает, как бы он выступил на Уимблдоне, если бы россиян допустили на соревнования. Также в этом сезоне Медведев неожиданно показал хорошую форму на грунте, выиграв «Мастерс» в Риме, поэтому, по мнению Eurosport, он вполне может улучшить выступления и на траве.
И замыкает топ-5 девятая ракетка мира из Италии Янник Синнер, который провёл только девять матчей на траве, но хорошо выступил на Уимблдоне в 2022 году, выбив с соревнований Стэна Вавринку, Микаэля Имера, Джона Иснера и Карлоса Алькараса, а также забрав у Новака Джоковича два сета в матче четвертьфинала.
- 14 июня 2023
-
14:08
-
13:51
-
13:45
-
13:41
-
13:08
-
12:56
-
12:53
-
12:16
-
11:56
-
11:50
-
11:29
-
11:24
-
11:00
-
09:52
-
09:21
-
00:52
-
00:23
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
-
22:49
-
22:21
-
22:16
-
21:10
-
20:35
-
20:07
-
19:29
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
-
17:18