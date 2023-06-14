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Руусувуори вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Руусувуори вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе
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Финский теннисист Эмиль Руусувуори (42) вышел в четвертьфинал турнира ATP-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв француза Уго Умбера (36). Встреча спортсменов завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Руусувуори выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта (50%) и допустил две двойные ошибки. На счету Умбера — семь эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале финский теннисист встретится с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом, 47-й ракеткой мира, и девятой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Сейчас спортсмены играют первый сет.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
14 июня 2023, среда. 12:10 МСК
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 8 4
6 		6 6 6
         
Эмиль Руусувуори
42
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
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