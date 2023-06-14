Руусувуори вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Финский теннисист Эмиль Руусувуори (42) вышел в четвертьфинал турнира ATP-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв француза Уго Умбера (36). Встреча спортсменов завершилась в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Руусувуори выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта (50%) и допустил две двойные ошибки. На счету Умбера — семь эйсов, один реализованный брейк-пойнт из восьми и шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале финский теннисист встретится с победителем матча между представителем Казахстана Александром Бубликом, 47-й ракеткой мира, и девятой ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Сейчас спортсмены играют первый сет.