Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

195-я ракетка мира Уотсон вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

195-я ракетка мира Уотсон вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
Аудио-версия:
Комментарии

Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче второго круга соревнований 195-я ракетка мира Уотсон, начавшая выступление с квалификации, нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Уотсон один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Мария выполнила три эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.

Уотсон сравняла счёт в личном противостоянии с Марией в официальных матчах – 2-2.

За выход в полуфинал турнира в Ноттингеме Уотсон сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Ноттингем. 2-й круг
14 июня 2023, среда. 16:55 МСК
Татьяна Мария
66
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Хитер Уотсон
195
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023