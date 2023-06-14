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195-я ракетка мира Уотсон вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче второго круга соревнований 195-я ракетка мира Уотсон, начавшая выступление с квалификации, нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Уотсон один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Мария выполнила три эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.

Уотсон сравняла счёт в личном противостоянии с Марией в официальных матчах – 2-2.

За выход в полуфинал турнира в Ноттингеме Уотсон сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.