195-я ракетка мира Уотсон вышла в четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче второго круга соревнований 195-я ракетка мира Уотсон, начавшая выступление с квалификации, нанесла поражение представительнице Германии Татьяне Марии со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Уотсон один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Мария выполнила три эйса, дважды ошиблась на подаче и использовала обе возможности взять подачу соперницы.
Уотсон сравняла счёт в личном противостоянии с Марией в официальных матчах – 2-2.
За выход в полуфинал турнира в Ноттингеме Уотсон сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.
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