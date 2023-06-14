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Ализе Корне оставила турнир в Ноттингеме без первой сеяной Марии Саккари

Ализе Корне оставила турнир в Ноттингеме без первой сеяной Марии Саккари
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Французская теннисистка Ализе Корне вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче второго круга соревнований Корне нанесла поражение первой сеяной гречанке Марии Саккари со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Корне трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Саккари выполнила один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

Корне и Саккари провели друг с другом четыре официальных матча на турнирах WTA. Впервые победа досталась французской теннисистке.

За выход в полуфинал Корне сыграет с победительницей матча между седьмой сеяной итальянкой Камилой Джорджи и представительницей США Элизабет Мандлик, начавшей соревнования с квалификации.

Ноттингем. 2-й круг
14 июня 2023, среда. 18:35 МСК
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Ализе Корне
72
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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