«Немного удивил себя». Музетти — о выходе в четвертьфинал травяного турнира в Штутгарте

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над французом Грегуаром Баррером со счётом 6:3, 6:3 в матче второго круга травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия).

«Думаю, что сегодня показал действительно отличный теннис. Показал, что могу играть и очень хорошо даже на траве. Немного удивил себя, потому что очень хорошо подавал, особенно в важные моменты.

Очень рад победе, потому что Грегуар действительно хороший игрок и может быть сильным противником, по-моему, сегодня он показал отличный уровень», — приводит слова Музетти пресс-служба АТР.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте шестой сеяный Музетти сыграет с третьей ракеткой соревнований американцем Фрэнсисом Тиафо.