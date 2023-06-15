Экс первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова вышла замуж

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова сообщила, что 13 июня вышла замуж. Избранником спортсменки стал бизнесмен Алишер Бикбулатов.

«13.06.2023», — подписала свадебные фото 34-летняя Макарова, добавив эмодзи «кольцо» и «сердце».

Фото: из личного архива Екатерины Макаровой

Фото: из личного архива Екатерины Макаровой

Фото: из личного архива Екатерины Макаровой

Макарова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Екатерина в личном рейтинге WTA достигала восьмой строчки, она выиграла три турнира WTA. Её лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» являются полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии в 2015 году и на US Open в 2014-м. Главные титулы в парном разряде Макарова завоевала с соотечественницей Еленой Весниной.