Карен Хачанов снялся с турнира в Галле

Серебряный призёр Олимпиады-2020, российский теннисист Карен Хачанов (10-й в рейтинге ATP) не выступит на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).

Вместо Хачанова в основной сетке турнира в Германии выступит 51-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна.

Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Франции — 2023 Хачанов дошёл до четвертьфинала. На этой стадии соревнований 27-летний российский теннисист проиграл будущему чемпиону, представителю Сербии Новаку Джоковичу. После турнира Хачанов поднялся в топ-10 рейтинга ATP.

Травяной турнир категории ATP-500 в Галле пройдёт с 19 по 25 июня 2023 года. Действующим победителем соревнования является польский теннисист Хуберт Хуркач.