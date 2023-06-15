Карен Хачанов снялся с турнира в Галле
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, российский теннисист Карен Хачанов (10-й в рейтинге ATP) не выступит на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия).
Вместо Хачанова в основной сетке турнира в Германии выступит 51-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна.
Напомним, на прошедшем Открытом чемпионате Франции — 2023 Хачанов дошёл до четвертьфинала. На этой стадии соревнований 27-летний российский теннисист проиграл будущему чемпиону, представителю Сербии Новаку Джоковичу. После турнира Хачанов поднялся в топ-10 рейтинга ATP.
Травяной турнир категории ATP-500 в Галле пройдёт с 19 по 25 июня 2023 года. Действующим победителем соревнования является польский теннисист Хуберт Хуркач.
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