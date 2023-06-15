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Фелисьяно Лопес стал директором Кубка Дэвиса

Фелисьяно Лопес стал директором Кубка Дэвиса
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Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, проводящий последний сезон в карьере, стал директором Кубка Дэвиса, сообщает пресс-служба соревнований.

На этом посту 41-летний испанский теннисист сменил Давида Феррера, который был директором турнира с середины до конца 2022 года. В декабре прошлого года Феррер стал капитаном сборной Испании на Кубке Дэвиса.

Лопес является пятикратным обладателем Кубка Дэвиса (2004, 2008, 2009, 2011, 2019) в составе сборной Испании. На его счету победа на Открытом чемпионате Франции — 2016 в парном разряде и 13 побед на турнирах ATP. С 2019 года Лопес занимает пост директора турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, плей-офф Кубка Дэвиса пройдёт в ноябре 2023 года.

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