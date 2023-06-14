Экс-капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса оценил форму Янника Синнера перед Уимблдоном

Коррадо Барраццутти, бывший капитан сборной Италии на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, поделился мнением о спортивной форме теннисиста Янника Синнера, девятой ракетки мира, на старте травяного сезона.
«От Янника Синнера в Италии всегда ждут выдающихся результатов, поэтому его поражение на «Ролан Гаррос» в матче с Даниэлем Альтмайером было неожиданным. Я видел, как Синнер отлично играл весной, однако затем он был в весьма странной форме в матче с Хольгером Руне в Монте-Карло. Он уже тогда выглядел несколько уставшим, это было заметно и в Риме, и в Париже. Не знаю, связано это с физическим или психическим состоянием, но раньше он не был таким. Конечно, не всегда возможно выкладываться на 100%, однако Янник в Риме и в Париже был очень далёк от уровня, который он показал на харде в США.
В этом случае трава — довольно предательская поверхность, нельзя предполагать, как спортсмен будет чувствовать себя на ней. В прошлом году Синнер хорошо выступил на Уимблдоне, взял два сета в матче с Джоковичем, несмотря на то что никто не рассматривал его как теннисиста, способного играть хорошо на траве. У него есть возможности для хорошей игры, но всё зависит от его состояния», — приводит слова Барраццутти итальянское издание OA sport.
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