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Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга представительницу Австралии Кимберли Биррелл, занимающую 117-ю строчку рейтинга WTA.

Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:4, 7:6(7:3). Общая продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Александрова десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче 1/4 финала на турнире в Нидерландах Екатерина Александрова (4) встретится с американкой Эминой Бектас (Q).

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
15 июня 2023, четверг. 13:45 МСК
Кимберли Биррелл
117
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Екатерина Александрова
26
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Комментарии
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