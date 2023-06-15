Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе
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26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга представительницу Австралии Кимберли Биррелл, занимающую 117-ю строчку рейтинга WTA.
Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:4, 7:6(7:3). Общая продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Александрова десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В матче 1/4 финала на турнире в Нидерландах Екатерина Александрова (4) встретится с американкой Эминой Бектас (Q).
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