Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосхе

26-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), обыграв в матче второго круга представительницу Австралии Кимберли Биррелл, занимающую 117-ю строчку рейтинга WTA.

Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:4, 7:6(7:3). Общая продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Александрова десять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче 1/4 финала на турнире в Нидерландах Екатерина Александрова (4) встретится с американкой Эминой Бектас (Q).