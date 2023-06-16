Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосхе по ходу матча 1/4 финала

Людмила Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосхе по ходу матча 1/4 финала
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, снялась с турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), по ходу второго сета 1/4 финала из-за травмы. В полуфинал соревнований прошла её соперница — белоруска Александра Саснович (71). Встреча была остановлена при счёте 7:6 (7:4), 3:1.

К моменту завершения встречи теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Самсонова выполнила три эйса, реализовала два брейк-пойнта (50%), но допустила десять двойных ошибок. Саснович, в свою очередь, выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки.

В полуфинале соревнований белорусская теннисистка встретится с победительницей матча четвертьфинала между действующей чемпионкой турнира россиянкой Екатериной Александровой и квалифаеером соревнований американкой Эминой Бектас.

Хертогенбосх (ж). 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 12:05 МСК
Александра Саснович
71
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		3  
6 4 		1  
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Материалы по теме
Что это было? Медведев проиграл неудобному французу в первом матче после провала на «РГ»
Что это было? Медведев проиграл неудобному французу в первом матче после провала на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023