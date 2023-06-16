Людмила Самсонова снялась с турнира в Хертогенбосхе по ходу матча 1/4 финала

Российская теннисистка Людмила Самсонова, 15-я ракетка мира, снялась с турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), по ходу второго сета 1/4 финала из-за травмы. В полуфинал соревнований прошла её соперница — белоруска Александра Саснович (71). Встреча была остановлена при счёте 7:6 (7:4), 3:1.
К моменту завершения встречи теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. По ходу матча Самсонова выполнила три эйса, реализовала два брейк-пойнта (50%), но допустила десять двойных ошибок. Саснович, в свою очередь, выполнила два эйса, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила три двойные ошибки.
В полуфинале соревнований белорусская теннисистка встретится с победительницей матча четвертьфинала между действующей чемпионкой турнира россиянкой Екатериной Александровой и квалифаеером соревнований американкой Эминой Бектас.
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