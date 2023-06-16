Федерер: собрать календарный «Большой шлем» нелегко, но Джокович способен это сделать

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в прошлом году, швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о шансах серба Новака Джоковича собрать календарный «Большой шлем».

«Это будет нелегко, но Джокович — один из величайших игроков в истории и способен это сделать. Новак в отличной физической форме, что подтвердила его победа на Открытом чемпионате Франции. Он добился этого результата решительно, это победа была заслуженной», — приводит слова Федерера Eurosport.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.