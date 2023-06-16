Кудерметова — Наэф: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Хертогенбосхе

Сегодня, 16 мая, состоится матч четвертьфинала травяного турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором за выход в полуфинал поборется российская теннисистка Вероника Кудерметова, 14-я ракетка мира и первая сеяная соревнований. Её соперницей будет 17-летняя швейцарская 202-я ракетка мира Селин Наэф. Матч начнётся приблизительно в 17:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероники Кудерметовой и Селин Наэф в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе.

Ранее спортсменки никогда не играли друг с другом. В прошлом сезоне на траве Вероника Кудерметова доходила до полуфинала турнира в Хертогенбосхе, где проиграла будущей чемпионке Екатерине Александровой, а также играла в четвертьфинале турнира в Берлине. Селин Наэф в 2022 году впервые выступила на соревнованиях под эгидой WTA: прошлой осенью она ещё играла на юниорском US Open.