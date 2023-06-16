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Уотсон вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, обыграв Голубич

Уотсон вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, обыграв Голубич
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Британская теннисистка Хитер Уотсон вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В четвертьфинале соревнований Уотсон, начавшая турнир с квалификации, нанесла поражение представительнице Швейцарии Виктории Голубич со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Уотсон один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Голубич выполнила два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Ноттингеме Уотсон сыграет с соотечественницей Кэйти Бултер, получившей уайлд-кард от организаторов. В четвертьфинале Бултер обыграла ещё одну британскую теннисистку Хэрриет Дарт, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 7:5.

Ноттингем. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 17:45 МСК
Хитер Уотсон
195
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 2 		5  
         
Виктория Голубич
150
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Ноттингем. 1/4 финала
16 июня 2023, пятница. 15:45 МСК
Хэрриет Дарт
143
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Кэйти Бултер
126
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер
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