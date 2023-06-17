Александрова вышла в финал турнира WTA-250 в Нидерландах

Российская теннисистка Екатерина Александрова, 26-я ракетка мира, обыграла белоруску Александру Саснович (71) в двух сетах полуфинала травяного турнира категории WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1).

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Екатерина Александрова за это время выполнила шесть эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов (100%) и допустила шесть двойных ошибок. На счету Александры Саснович — один выполненный эйс, два реализованных брейк-пойнта из пяти и пять двойных ошибок.

Екатерина Александрова — действующая чемпионка турнира в Хертогенбосхе. В финальном матче этого сезона она встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой (14), либо со словацкой теннисисткой Викторией Грунчаковой (144).