Александрова и Кудерметова сыграют в российском дерби в финале Хертогенбосха

Сегодня, 17 июня, прошли матчи 1/2 финала травяного турнира WTA-250, проходящего в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований, по итогам сегодняшних встреч, состоится российское дерби: Екатерина Александрова, действующая чемпионка турнира, сыграет с Вероникой Кудерметовой, первой сеяной.
Ранее у спортсменок было четыре личные встречи. Екатерине Александровой удалось одержать победу лишь однажды, но — на траве в Хертогенбосхе в 2022 году: теннисистка без проблем обыграла Веронику Кудерметову в прошлом сезоне в двух сетах полуфинала турнира. Кудерметова, в свою очередь, побеждала на грунте в Нюрнберге в 2019 году и на харде в Ухане (2019) и Аделаиде (2023).
Финал соревнований состоится завтра, 18 июня. Призовой фонд турнира в Хертогенбосхе составляет € 225,5 тыс.
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