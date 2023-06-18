Экс-россиянка Дарья Савилл провела и выиграла первый матч с сентября 2022 года
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Австралийская теннисистка, в 2017 году занимавшая 20-ю строчку в рейтинге WTA, Дарья Савилл (Гаврилова) провела и выиграла первый матч с сентября 2022 года.
Это произошло в квалификации травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), основные соревнований которого состоятся с 19 по 25 июня. В стартовом матче Савилл обыграла 112-ю ракетку мира американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:4, 0:6, 6:2. Поединок продлился 1 час и 58 минут.
Для 29-летней австралийки это был первый матч после разрыва крестообразных связок. Савилл получила травму колена в сентябре прошлого года на турнире в Токио (Япония).
За выход в основную сетку турнира в Бирмингеме Савилл сразится с испанкой Кристиной Бушкэ.
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