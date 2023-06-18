Финалистка Уимблдона Бушар сыграет со Звонарёвой в финале квалификации турнира в Берлине
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Финалистка Уимблдона-2014, бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в финал квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), который пройдёт с 19 по 25 июня.
В первом круге квалификационного турнира Бушар со счётом 7:5, 3:6, 6:4 обыграла посеянную пятой австралийку Кимберли Биррелл. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 53 минуты. Бушар четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 18. На счету Биррелл шесть эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
За выход в основную сетку Берлина Бушар сразится с бывшей второй ракеткой мира, финалисткой Уимблдона-2010, представительницей России Верой Звонарёвой.
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