Дмитриева — о победе Александровой: при помощи Турсунова у неё появилась уверенность

Советская теннисистка, российская спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянки Екатерины Александровой на травяном турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале соревнований спортсменка обыграла соотечественницу, Веронику Кудерметову.
«Меня удивило, что более-менее известные теннисистки сошли на турнире в Хертогенбосхе. Что мужской, что женский турнир получились непредсказуемыми.
За Александрову можно порадоваться. Она работает с Турсуновым. Их договор был рассчитан до конца «Ролан Гаррос» — не знаю, продлили они его или нет. Можно сказать, что у неё появилась уверенность, которой ей не хватало. Думаю, что не без помощи Турсунова», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 18 июня 2023
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