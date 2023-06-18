Александрова выиграла российское дерби в финале Хертогенбосха! Екатерина защитила титул

В воскресенье, 18 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоялся финальный матч травяного турнира категории WTA-250. Участницами решающего противостояния стали российские теннисистки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, имевшие первый и четвёртый номера посева соответственно. Кудерметова в полуфинале обыграла 144-ю ракетку мира Викторию Грунчакову из Словакии — 6:3, 6:2, — а Александрова оказалась сильнее белоруски Александры Саснович — 6:1, 7:6 (7:1).

Для обеих спортсменок этот финал стал первым в сезоне-2023. Кудерметова вообще впервые в карьере добралась до решающего матча на траве. До этого Вероника пять раз выходила в финал турниров WTA, но выиграла лишь один из них — на зелёном грунте Чарльстона в апреле 2021 года. Тогда была повержена Данка Ковинич из Черногории — 6:4, 6:2. Александрова в этом смысле более успешна. Для Екатерины, как и для её соперницы, этот финал также стал шестым, но вот титулов у неё было уже три. И один из них она завоевала как раз в Хертогенбосхе. Было это год назад, так что Александровой предстояло защищать титул. Примечательно, что в прошлогоднем полуфинале она уверенно победила Кудерметову (6:3, 6:1), а в финале не менее убедительно обыграла Арину Соболенко, повесив ей «баранку» во втором сете (7:5, 6:0).

Тот полуфинал в Хертогенбосхе-2022 был уже третьим очным матчем нынешних финалисток. До этого спортсменки дважды пересекались в 2019 году, и обе встречи, в Нюрнберге и в Ухане, остались за Кудерметовой. Как видим, фаворита матча сложно было определить. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина не смогла назвать теннисистку, у которой, по её мнению, больше шансов на победу, но выделила факторы, которые должны стать ключевыми.

«Оказаться в финале — очень хороший результат. Тем более первый турнир на траве для обеих девушек. Александрова уже побеждала в Хертогенбосхе. Будет непростой матч для обеих девушек. Всегда сложно играть против своих соотечественников. Но это уже классная неделя для девочек. Травяное покрытие своеобразное, поэтому к нему надо привыкнуть. Здорово, что девчонки смогли сразу дойти до финала. Победит сильнейшая на данный момент — кто лучше готов физически и психологически, а также лучше справится с нервами», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Что говорили финалистки перед матчем

Александрова закончила свой полуфинал раньше Кудерметовой и ещё не знала, что Вероника будет её соперницей. «Снова играть здесь в финале — потрясающее чувство. Вернуться сюда спустя год, хорошо играть… Это придаёт уверенность и вообще приятно. И мне очень нравится проводить здесь время. Поэтому я делала всё возможное, чтобы оставаться здесь подольше», — приводит слова Екатерины пресс-служба WTA.

Кудерметова, со своей стороны, поделилась мнением о соотечественнице. «Она играет очень агрессивно, особенно на траве, и это непросто. Но финал — это как отдельный турнир. Постараюсь сосредоточиться и выдать свою лучшую игру», — приводит слова Вероники пресс-служба WTA.

Матч начался почти на полтора часа позже запланированного — всему виной оказался дождь, поливший в Хертогенбосхе, но затем прекратившийся. В начале первого сета соперницы взяли по гейму на подаче, а в третьем гейме Кудерметовой удалось взять чужую подачу — со второго брейк-пойнта. Несмотря на это, Александрова смогла ответить обратным брейком, после того как Вероника допустила две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, — 2:2. В пятом гейме Кудерметова вновь сделала брейк, после чего под ноль взяла свою подачу и зафиксировала преимущество — 4:2. А в седьмом гейме при 30:15 на подаче Александровой игра была остановлена из-за дождя.

Пауза продолжалась почти час. Александрова довела до победы отложенный седьмой гейм, отыграв при этом брейк-пойнт, а в девятом гейме спасла сетбол на подаче, но это не помогло ей. Кудерметова при счёте 5:4 подавала на партию — и с первой же попытки справилась с задачей, отдав сопернице в этом гейме лишь один розыгрыш.

Во втором сете Кудерметова уже в первом гейме могла сделать брейк, но упустила свой шанс. А вот в пятом гейме Вероника заработала тройной брейк-пойнт и со второй попытки реализовала его — 3:2 с брейком. Александрову это не смутило, и в упорном шестом гейме (четырежды было «ровно») она смогла сделать обратный брейк (со второго брейк-пойнта) — 3:3. В девятом гейме, уже при счёте 4:4, Кудерметова дважды добиралась до брейк-пойнта (то есть до скрытого матчбола), но упустила оба шанса. После этого матч снова пришлось прервать из-за дождя, на этот раз при счёте 5:4 в пользу Александровой. Вторая пауза вышла недолгой, менее 15 минут. Передышка пошла на пользу Екатерине, которая взяла чужую подачу и выиграла партию — 6:4.

В третьем сете соперницы до поры до времени уверенно действовали на подаче — разве что во втором гейме у Александровой был брейк-пойнт, но она его не использовала — 1:1. В 10-м гейме Кудерметова на подаче едва не потеряла всё, но сумела уйти с матчбола — 5:5. В 11-м гейме, наоборот, уже Екатерина, подавая, отыграла скрытый матчбол. А в 12-м гейме Вероника отыграла ещё два матчбола (в последнем случае Александрова била глубоко под заднюю линию, судьи промолчали, но Кудерметова взяла повтор и доказала, что соперница ошиблась по длине), а потом эйсом перевела игру в тай-брейк, на котором решалась судьба титула.

В итоге нервы оказались крепче у Александровой. Дважды подав при счёте 4:3, Екатерина заработала тройной матчбол — 6:3. Кудерметова обязана была брать следующий розыгрыш, но не справилась. В итоге Александрова одержала волевую победу — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) за 2 часа 56 минут игрового времени.

Вот так Александрова защитила титул в Хертогенбосхе. Это её первый титул в сезоне-2023 и четвёртый в карьере. Екатерина, начавшая неделю 26-й ракеткой мира, поднимется на 22-ю строчку. Кудерметова же упустила шанс стать первой ракеткой России. В случае победы в финале Вероника вернулась бы в топ-10 мирового рейтинга и стала бы первой ракеткой России, опередив Дарью Касаткину, которая с 11-й строчки опустилась бы на 12-ю. А так Кудерметова отыграет лишь одно место — она будет не 14-й, а 13-й.

На неделе с 19 по 25 июня состоятся два травяных турнира WTA: «пятисотник» в Берлине и «250-ник» в Бирмингеме — теннисистки продолжат готовиться к Уимблдону. Из россиянок в столице Германии, помимо Кудерметовой и Александровой, выступят Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Блинкова и Варвара Грачёва, а в Британии сыграет Анастасия Потапова. За всеми событиями следите на «Чемпионате».