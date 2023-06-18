Екатерина Александрова: это был очень сложный матч и в целом долгий день

Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая сегодня, 18 июня, одержала победу на турнире WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), в трёх сетах финала в борьбе одолев Веронику Кудерметову, поделилась мнением о прошедшем матче.

«Это такой радостный момент — снова быть здесь. Но я очень устала, потому что это был очень сложный матч и в целом долгий день.

Мне нужно было оставить действительно всё на корте. Если бы я сегодня не выиграла, потому что соперница играла потрясающе, то, по крайней мере, я бы знала, что сделала всё, что могла. В конце концов, мои усилия окупились, это потрясающе.

Такие сложные матчи, как этот, когда играть действительно тяжело, а соперник играет с тобой на равных, действительно хороши для спортсменов, потому что на них можно учиться. Особенно когда вы играете тай-брейк в третьем сете: очень важно оставаться сосредоточенной и спокойной. Это хороший урок и огромный опыт», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.