33-летний Кей Нисикори выиграл титул на первом же турнире после 20-месячного перерыва
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японец Кей Нисикори стал победителем хардового турнира серии «челленджер» в Пальмас-дель-Мар (Пуэрто-Рико).
В финальном матче соревнований Нисикори в двух сетах уверенно обыграл американца Майкла Чанга (1118-я ракетка мира) со счётом 6:2, 7:5.
Стоит отметить, что этот турнир стал первым для 33-летнего японского теннисиста после перерыва длиною в 20 месяцев, с октября 2021 года (то есть после 20-месячного перерыва). Нисикори продолжительное время восстанавливался после травмы и операции на бедре.
Теперь у экс четвёртой ракетки мира из Японии семь побед на челленджерах, последняя из которых была одержана в 2018 году. Тогда же Нисикори в последний раз выступал на этом уровне.
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