Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Гирона

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В стартовом матче первый сеяный Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Гирон выполнил семь эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Маркос Гирон в первом круге турнира в Галле.

Медведев в третий раз в карьере обыграл Гирона в официальном матче, впервые соперники встречались на траве.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере, который в первом круге оказался сильнее представителя Германии Оскара Отте, получившего уайлд-кард от организаторов, – 7:6 (7:3), 6:3.