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Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Гирона

Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Гирона
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В стартовом матче первый сеяный Медведев одержал победу над американцем Маркосом Гироном со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Медведев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. Гирон выполнил семь эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал три возможности взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Маркос Гирон в первом круге турнира в Галле.

Медведев в третий раз в карьере обыграл Гирона в официальном матче, впервые соперники встречались на траве.

За выход в четвертьфинал турнира в Галле Медведев сыграет с сербом Ласло Джере, который в первом круге оказался сильнее представителя Германии Оскара Отте, получившего уайлд-кард от организаторов, – 7:6 (7:3), 6:3.

Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 19:25 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Маркос Гирон
57
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 13:05 МСК
Оскар Отте
228
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3  
7 7 		6  
         
Ласло Джере
65
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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