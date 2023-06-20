Вернувшийся в тур после долгого отсутствия Раонич снялся с турнира в Лондоне

Финалист Уимблдона-2016, бывшая третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич снялся с травяного турнира категории ATP-500 который проходит в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня. Его место в основной сетке соревнований займёт представитель Австралии Алексей Попырин (94-й в рейтинге ATP), ранее проигравший французу Артюру Филу в финале квалификации — 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). В матче первого круга Попырин (LL) сыграет с соотечественником Джорданом Томпсоном (76-й в рейтинге ATP).

Напомним, ранее Милош Раонич проходил долгое восстановление и боролся с травмами. Он провёл свой первый официальные матч с июля 2021 года на завершившемся турнире в Хертогенбосхе (Нидерланды). Там он дошёл до 1/8 финала, где уступил тому же Томпсону в двух сетах — 6:7 (4:7), 1:6.