Руне обыграл Кресси на старте турнира в Лондоне

Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в следующую стадию травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня. обыграв в первом круге соревнований представителя США Максима Кресси (42-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой датского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).Общая продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Руне 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Кресси 11 эйсов, 12 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из чтырёх.

В матче второго круга соревнований в Галле Хольгер Руне сыграет с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия, 4).