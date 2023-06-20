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Руне обыграл Кресси на старте турнира в Лондоне

Руне обыграл Кресси на старте турнира в Лондоне
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Шестая ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в следующую стадию травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне (Великобритания) с 19 по 25 июня. обыграв в первом круге соревнований представителя США Максима Кресси (42-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой датского теннисиста со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).Общая продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Руне 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Кресси 11 эйсов, 12 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из чтырёх.

В матче второго круга соревнований в Галле Хольгер Руне сыграет с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия, 4).

Лондон. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 14:10 МСК
Максим Кресси
42
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3  
7 7 		7 7  
         
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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