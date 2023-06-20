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Рыбакина обыграла Полину Кудерметову и вышла во 2-й круг турнира в Берлине

Рыбакина обыграла Полину Кудерметову и вышла во 2-й круг турнира в Берлине
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Третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в следующую стадию травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), обыграв в матче первого круга российскую теннисистку Полину Кудерметову (139-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой Рыбакиной в двух сетах со счётом 6:4, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Кудерметова девять раз подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Рыбакиной девять эйсов, одная двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 11.

В матче второго круга соревнований в Берлине Елена Рыбакина (2) сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, обыгравшей Варвару Грачёву в первом раунде турнира.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 12:10 МСК
Полина Кудерметова
139
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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