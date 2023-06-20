Александрова обыграла Самсонову на старте турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче соревнований Александрова нанесла поражение соотечественнице, Людмиле Самсоновой, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Александрова восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и использовала все четыре возможности взять подачу соперницы. Самсонова выполнила семь эйсов. шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Людмила Самсонова на турнире в Берлине.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и пятой сеяной, американкой Кори Гауфф.