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Александрова обыграла Самсонову на старте турнира в Берлине

Александрова обыграла Самсонову на старте турнира в Берлине
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В стартовом матче соревнований Александрова нанесла поражение соотечественнице, Людмиле Самсоновой, со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Александрова восемь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и использовала все четыре возможности взять подачу соперницы. Самсонова выполнила семь эйсов. шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Людмила Самсонова на турнире в Берлине.

За выход в четвертьфинал турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и пятой сеяной, американкой Кори Гауфф.

Берлин. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 18:50 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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