Потапова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Костюк

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований посеянная четвёртой Потапова одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Потапова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Костюк выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы, заработав при этом семь брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Марта Костюк на турнире в Бирмингеме.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Потапова поспорит с американкой Кэти Макнелли.