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Потапова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Костюк

Потапова вышла во второй круг турнира в Бирмингеме, одержав волевую победу над Костюк
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований посеянная четвёртой Потапова одержала волевую победу над украинкой Мартой Костюк со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Потапова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала все три возможности взять подачу соперницы. Костюк выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы, заработав при этом семь брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Марта Костюк на турнире в Бирмингеме.

За выход в четвертьфинал турнира в Бирмингеме Потапова поспорит с американкой Кэти Макнелли.

Бирмингем. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 20:10 МСК
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 4
6 6 		7 6
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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