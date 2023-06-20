Тейлор Фритц одержал победу в первом круге турнира в Лондоне

Американский теннисист Тейлор Фритц, восьмая ракетка мира, одержал победу в первом круге травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Лондоне (Великобритания). Спортсмен в двух сетах обыграл 50-ю ракетку мира из Испании Бернабе Сапату-Миральеса: 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. Тейлор Фритц за это время выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника одна подача навылет. Ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов у Бернабе не было.

Во втором круге Тейлор Фритц встретится с французом Адрианом Маннарино (46, LD). По матчам между собой у теннисистов счёт равный, 2:2. При этом француз побеждал американца на траве, однако очень давно — в Ноттингеме в 2016-м. Также Маннарино выигрывал на харде в Акапулько в 2017 году. Фритц же одерживал победы на харде в двух последних личных встречах теннисистов: в Акапулько в 2022 году и в Дэлрэй-Бич в 2023 году.