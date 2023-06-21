Элина Аванесян обыграла Анну Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

81-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову (44-я в рейтинге WTA) в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча теннисисток завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Аванесян.

Матч прошёл на корте номер 2 стадиона Рот-Вайс Теннис Клуб и продлился 1 час 50 минут. Аванесян один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Блинковой один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале соревнований в Берлине Аванесян сыграет с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия) — Елена Рыбакина (Казахстан).