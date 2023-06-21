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Элина Аванесян обыграла Анну Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Элина Аванесян обыграла Анну Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
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81-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян обыграла свою соотечественницу Анну Блинкову (44-я в рейтинге WTA) в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). Встреча теннисисток завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Аванесян.

Матч прошёл на корте номер 2 стадиона Рот-Вайс Теннис Клуб и продлился 1 час 50 минут. Аванесян один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных. На счету Блинковой один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвертьфинале соревнований в Берлине Аванесян сыграет с победительницей противостояния Донна Векич (Хорватия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Берлин. 2-й круг
21 июня 2023, среда. 14:25 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Анна Блинкова
44
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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