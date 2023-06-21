«Идиоты!» Кафельников — о требованиях организаторов Уимблдона к российским юниорам

Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о решении организаторов Уимблдона не предоставлять нейтральный статус российским теннисистам, которые получают финансовую поддержку от страны, включая спонсорскую.
За это требование по отношению не только к взрослым теннисистам, но и юниорам, Кафельников назвал организаторов Уимблдона «идиотами».
«Идиоты! У большинства родителей юниоров нет собственных средств на поездку детей на турниры! Жалкие», — написал Кафельников в соцсетях.
Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля. В 2022 году за отказ пригласить на турнир российских и белорусских теннисистов АТР и WTA лишили соревнования рейтинговых очков.
- 21 июня 2023
-
20:10
-
19:58
-
19:47
-
19:36
-
19:31
-
19:13
-
19:01
-
18:31
-
18:05
-
17:10
-
16:55
-
16:35
-
16:26
-
16:17
-
15:58
-
15:13
-
14:41
-
14:30
-
13:53
-
13:38
-
13:13
-
12:49
-
12:15
-
11:47
-
10:48
-
10:47
-
10:33
-
09:57
-
09:39
-
09:26
-
09:17
-
00:41
-
00:30
-
00:17
- 20 июня 2023
-
23:52