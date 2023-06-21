«Идиоты!» Кафельников — о требованиях организаторов Уимблдона к российским юниорам

Самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников высказался о решении организаторов Уимблдона не предоставлять нейтральный статус российским теннисистам, которые получают финансовую поддержку от страны, включая спонсорскую.

За это требование по отношению не только к взрослым теннисистам, но и юниорам, Кафельников назвал организаторов Уимблдона «идиотами».

«Идиоты! У большинства родителей юниоров нет собственных средств на поездку детей на турниры! Жалкие», — написал Кафельников в соцсетях.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля. В 2022 году за отказ пригласить на турнир российских и белорусских теннисистов АТР и WTA лишили соревнования рейтинговых очков.