Янчук – об игре российского теннисиста: по скорости Дьере не уступал Медведеву

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением об уровне игры российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в Галле.

«На траве Даниил не так эффективно играет, как на «харде», здесь нельзя так долго удерживать мяч в игре, потому что отскок быстрее. Сегодня Медведев играл на равных против своего соперника, но в конце он показал, что обладает более высоким мастерством. Однако ему пришлось постараться, побегать, попотеть, попыхтеть, прежде чем выйти на финишную прямую. По скорости Дьере не уступал Медведеву, но если бы игра шла на «харде», уверен, игра бы закончилась победой нашего теннисиста в двух сетах», – приводит слова Янчука ТАСС.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга соревнований посеянный первым Медведев нанёс поражение представителю Сербии Ласло Джере со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.