Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Галле, где сразится с Янником Синнером

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который завершится 25 июня.

В матче второго круга Бублик со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 обыграл 21-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 16 минут. Бублик 23 раза подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Штруффа 14 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Бублик сразится с девятой ракеткой мира, 21-летним представителем Италии Янником Синнером (4), которому проиграл на прошлой неделе на турнире в Хертогенбосхе.