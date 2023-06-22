Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Макнелли

Потапова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Макнелли
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова, 21-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Россиянка обыграла американку Кэти Макнелли, 64-ю ракетку мира, в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:0).

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Анастасия Потапова за это время выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 25 и допустила шесть двойных ошибок. На счету Кэти Макнелли одна подача навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти попыток и шесть двойных ошибок.

В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Потапова сразится с Хэрриет Дарт из Великобритании, которая в трёх сетах обыграла спортсменку из Украины Ангелину Калинину.

Бирмингем. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 18:50 МСК
Кэти Макнелли
64
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 6 0
3 		6 7 7
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023