Потапова прошла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме, обыграв Макнелли
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, 21-я ракетка мира, вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Россиянка обыграла американку Кэти Макнелли, 64-ю ракетку мира, в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (7:0).
Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Анастасия Потапова за это время выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 25 и допустила шесть двойных ошибок. На счету Кэти Макнелли одна подача навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти попыток и шесть двойных ошибок.
В 1/4 финала турнира в Бирмингеме Потапова сразится с Хэрриет Дарт из Великобритании, которая в трёх сетах обыграла спортсменку из Украины Ангелину Калинину.
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