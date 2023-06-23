Медведев — Баутиста-Агут: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Галле

Сегодня, 23 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия), состоится матч четвертьфинала, в котором за выход в следующую стадию будет бороться россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира. Его соперником будет 23-я ракетка мира из Испании Роберто Баутиста-Агут. Встреча спортсменов начнётся приблизительно в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Роберто Баутиста-Агута за выход в полуфинал турнира в Галле.

Ранее у спортсменов было шесть личных встреч, в которых испанский теннисист лидирует по победам со счётом 4:2. Баутиста-Агут обыгрывал Медведева на харде в Ченнае в 2017 году, в Цинциннати в 2020 году и в Майами в 2021 году, а также на траве на Мальорке в 2022 году. Даниил Медведев же был сильнее на траве в Галле и на харде в Астане в 2022 году.