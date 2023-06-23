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Даниил Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

Даниил Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), уступив в матче 1/4 финала соревнований испанцу Роберто Баутиста-Агуту (23-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Баутиста-Агута ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соревнований в Галле Роберто Баутиста-Агут сыграет с победителем противостояния Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Основная стадия травяного турнира категории ATP-500 в Галле проходит с 19 по 25 июня. Его призовой фонд составляет € 2,5 млн.

Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 17:10 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 3  
7 		7 7  
         
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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