Даниил Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), уступив в матче 1/4 финала соревнований испанцу Роберто Баутиста-Агуту (23-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Медведев 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Баутиста-Агута ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соревнований в Галле Роберто Баутиста-Агут сыграет с победителем противостояния Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Основная стадия травяного турнира категории ATP-500 в Галле проходит с 19 по 25 июня. Его призовой фонд составляет € 2,5 млн.