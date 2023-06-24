Опубликована сетка турнира в Бад-Хомбурге, где сыграют Свёнтек и четыре россиянки

Опубликована сетка травяного турнира категории WTA-250, который пройдёт в Бад-Хомбурге (Германия) с 25 июня по 1 июля.
Возглавившая посев соревнований первая ракетка мира из Польши Ига Cвёнтек (1) сыграет в первом круге с немкой Татьяной Марией.
15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова (2) встретится с представительницей Болгарии Викторией Томовой и может выйти на победительницу матча между соотечественницей Анной Блинковой и чешкой Линдой Носковой. Варвара Грачёва (8) в стартовом матче сыграет с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан, Евгения Родина встретится с квалифаером.
Третий номер посева получила 23-я ракетка мира представительница Хорватии Донна Векич. В матче первого круга она сыграет с американкой Эммой Наварро.
Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $ 259 303 тыс. С полной сеткой соревнований можно ознакомиться здесь.
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