Кудерметова — Александрова: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Берлине

Сегодня, 24 июня, состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (WC) сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (22-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 13:00 мск.
Встреча Кудерметовой и Александровой должна была состояться вчера, 23 июня, однако из-за дождей все матчи четвертьфинала турнира были перенесены.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Екатерина Александрова в четвертьфинале травяного турнира в Берлине.
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В полуфинале соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия).
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