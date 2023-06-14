Циципас: у Кирьоса необразованный подход к игре в теннис. Он просто любит внимание

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался об австралийце Нике Кирьосе и вспомнил их матч на Уимблдоне в 2022 году.
«Он привнёс баскетбол НБА в теннис. Я бы назвал это необразованным подходом к игре в теннис. Вы же знаете, теннис — это спорт джентльменов, всё дело в уважении. Мы не играем в баскетбол. Когда мы играли в прошлом году, я чувствовал, что он пытается нарушить ритм моей игры. Не было никакого уважения с его стороны. Он не переставая играл на нервах. Он просто любит внимание. И если он ничего из этого не получает, это полное уничтожение», — сказал Циципас в эпизоде сериала Netflix «Брейк-пойнт».
Напомним, Циципас и Кирьос встретились на Уимблдоне в прошлом году в матче третьего круга. Австралиец одержал победу со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7).
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