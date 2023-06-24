Стала известна причина снятия Вероники Кудерметовой с турнира в Берлине

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова была вынуждена сняться с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) из-за травмы левого бедра, сообщает пресс-служба WTA.

Напомним, сегодня, 24 июня, Кудерметова должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой в матче 1/4 финала турнира в Берлине. Из-за повреждения спортсменка снялась с матча, а Александрова вышла в полуфинал соревнований. Изначально матч должен был пройти накануне, 23 июня, но из-за дождей был перенесён.

В полуфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований в Берлине является тунисская теннисистка Онс Жабер.