Стала известна причина снятия Вероники Кудерметовой с турнира в Берлине
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13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова была вынуждена сняться с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) из-за травмы левого бедра, сообщает пресс-служба WTA.
Напомним, сегодня, 24 июня, Кудерметова должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой в матче 1/4 финала турнира в Берлине. Из-за повреждения спортсменка снялась с матча, а Александрова вышла в полуфинал соревнований. Изначально матч должен был пройти накануне, 23 июня, но из-за дождей был перенесён.
В полуфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований в Берлине является тунисская теннисистка Онс Жабер.
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