Кудерметова снялась с турнира в Берлине, Александрова вышла в полуфинал

13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Таким образом, её соотечественница, 22-я ракетка мира Екатерина Александрова, с которой Кудерметова должна была сыграть в четвертьфинале, стала первой полуфиналисткой турнира. Проведение встречи Кудерметовой и Александровой было запланировано на 23 июня, однако из-за дождей все матчи четвертьфинала турнира в Берлине были перенесены на субботу, 24 июня.

В полуфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований в Берлине является тунисская теннисистка Онс Жабер.