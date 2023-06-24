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Кудерметова снялась с турнира в Берлине, Александрова вышла в полуфинал

Кудерметова снялась с турнира в Берлине, Александрова вышла в полуфинал
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13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Таким образом, её соотечественница, 22-я ракетка мира Екатерина Александрова, с которой Кудерметова должна была сыграть в четвертьфинале, стала первой полуфиналисткой турнира. Проведение встречи Кудерметовой и Александровой было запланировано на 23 июня, однако из-за дождей все матчи четвертьфинала турнира в Берлине были перенесены на субботу, 24 июня.

В полуфинале турнира в Берлине Александрова сыграет с победительницей противостояния Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия). Действующей чемпионкой соревнований в Берлине является тунисская теннисистка Онс Жабер.

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