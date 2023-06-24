Россияне Котов и Сафиуллин вышли в финал квалификации турнира в Мальорке
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Российские теннисисты Павел Котов и Роман Сафиуллин вышли в финал квалификации травяного турнира категории ATP-250 в Мальорке (Испания).
В полуфинале квалификационного турнира Котов (4) одержал победу над испанским теннисистом Фернандо Вердаско (WC) со счётом 6:1, 7:6 (7:5). В другом полуфинальном матче соревнований в Испании Сафиуллин (3) обыграл испанца Алехандро Моро Канаса со счётом 7:5, 6:1.
Основная часть турнира в Мальорке пройдёт с 25 июня по 1 июля 2023 года. Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас, который в финале прошлогоднего турнира обыграл испанского спортсмена Роберто Баутиста-Агута. Финальная встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) в пользу грека.
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