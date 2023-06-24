Бублик обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Галле

48-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик обыграл 22-ю ракетку мира немецкого спортсмена Александра Зверева (9) в матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу казахстанского спортсмена.

Матч продлился 1 час 27 минут. Бублик 13 раз подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету немецкого спортсмена девять эйсов и две двойные ошибки.

В финальном матче соревнований в Галле Бублик сыграет с победителем противостояния Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) — Андрей Рублёв (Россия, 3). Напомним, действующим победителем турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.