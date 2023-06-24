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Рублёв вышел в финал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В полуфинале посеянный третьим Рублёв нанёс поражение восьмой ракетке турнира, испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил три эйса, ни разу не ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, заработав за матч шесть брейк-пойнтов.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Баутиста-Агутом в официальных матчах — 5-4. Соперники впервые играли друг с другом на траве.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Андрей Рублёв – Роберто Баутиста-Агут на турнире в Галле.

За титул на турнире в Галле Рублёв поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом.