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Рублёв вышел в финал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута

Рублёв вышел в финал турнира в Галле, обыграв Баутиста-Агута
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В полуфинале посеянный третьим Рублёв нанёс поражение восьмой ракетке турнира, испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Рублёв 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Баутиста-Агут выполнил три эйса, ни разу не ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, заработав за матч шесть брейк-пойнтов.

Рублёв вышел вперёд в личном противостоянии с Баутиста-Агутом в официальных матчах — 5-4. Соперники впервые играли друг с другом на траве.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Андрей Рублёв – Роберто Баутиста-Агут на турнире в Галле.

За титул на турнире в Галле Рублёв поспорит с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Галле. 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 17:05 МСК
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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