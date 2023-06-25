Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Галле

Сегодня, 25 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3) сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом (48-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Бублик в финале турнира в Галле.
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Рублёв и Бублик встречались на корте три раза. Во всех трёх матчах победу одержал российский теннисист. В полуфинале турнира в Галле Рублёв обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, а Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым.
Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня. Призовой фонд соревнований составляет € 2,2 млн.
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