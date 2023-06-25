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Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Галле

Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Галле
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Сегодня, 25 июня, состоится финальный матч травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв (3) сыграет с казахстанским спортсменом Александром Бубликом (48-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Бублик в финале турнира в Галле.

Галле. Финал
25 июня 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Бублик
48
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Рублёв и Бублик встречались на корте три раза. Во всех трёх матчах победу одержал российский теннисист. В полуфинале турнира в Галле Рублёв обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута, а Бублик одержал победу над немцем Александром Зверевым.

Турнир в Галле проходит с 19 по 25 июня. Призовой фонд соревнований составляет € 2,2 млн.

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