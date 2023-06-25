Пере Риба стал тренером американской теннисистки Кори Гауфф

Испанский экс-теннисист Пере Риба стал тренером американской теннисистки, седьмой ракетки мира Кори Гауфф. Работа специалиста начнётся с турнира в Истборне, который стартует уже завтра в Великобритании.

Пере Риба начал работать с Гауфф всего через несколько недель после разрыва своих профессиональных отношений с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, 24-й ракеткой мира, которая занимается с бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом

В Истбурне (Великобритания) в первом матче турнира категории WTA-500 теннисистка из США Кори Гауфф встретится с соотечественницей Бернардой Перой, 27-й ракеткой мира.

Напомним, американка Кори Гауфф в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) уступила российской теннисистке Екатерине Александровой.