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Пере Риба стал тренером американской теннисистки Кори Гауфф

Пере Риба стал тренером американской теннисистки Кори Гауфф
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Испанский экс-теннисист Пере Риба стал тренером американской теннисистки, седьмой ракетки мира Кори Гауфф. Работа специалиста начнётся с турнира в Истборне, который стартует уже завтра в Великобритании.

Пере Риба начал работать с Гауфф всего через несколько недель после разрыва своих профессиональных отношений с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, 24-й ракеткой мира, которая занимается с бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом

В Истбурне (Великобритания) в первом матче турнира категории WTA-500 теннисистка из США Кори Гауфф встретится с соотечественницей Бернардой Перой, 27-й ракеткой мира.

Напомним, американка Кори Гауфф в матче второго круга травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) уступила российской теннисистке Екатерине Александровой.

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