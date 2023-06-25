«Бублик — наш человек». Янчук высказался о поражении Рублёва в финале турнира в Галле

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о поражении россиянина Андрея Рублёваот представителя Казахстана Александром Бубликом в финале травяного турнира категории АТР-500 в Галле (Германия) — 3:6, 6:3, 3:6.

«Не столько Рублёв играл плохо, сколько Бублик хорошо — Александр в два раза больше подал на вылет. Хоть и ошибался, но эйсов было больше. Бублик играет немного непривычно: не всегда играет ударом на удар, а возвращает резаным трудные мячи. Но он хорошо понимает игру и видит ситуацию. С ним трудно играть в один удар — как раз в финале у Рублёва не всегда это получалось.

Отмечаю возросший класс мастерства у Александра. Так уверенно обыграл Зверева и Рублёва… Поднялся классом. Теперь представляет сложность, будет крепким орешком для любого. К тому же у него хорошая реакция.

Рублёв играл неплохо. Хоть мы и говорим: «Ты получишь дырку от бублика», но в данном случае Бублик оказался на высоте. Но игра была равная. Бублик рисковал, подавая вторую подачу так же, как и первую, поэтому были ошибки. Не повезло в какой-то мере Рублёву. Не думаю, что Александра всегда будет играть на такой высоте: просто так совпало, что сейчас он в приличной форме. Может быть, будет спад. Но его можно поздравить с заслуженной победой! Не стоит забывать, что Бублик родом из России — наш человек, который играет за Казахстан», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.