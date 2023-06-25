Квитова стала чемпионкой турнира WTA-500 в Берлине, обыграв в финале Векич

Чешская теннисистка Петра Квитова, девятая ракетка мира, стала чемпионкой травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). В финале соревнований спортсменка в двух сетах обыграла 23-ю ракетку мира из Хорватии Донну Векич: 6:2, 7:6 (8:6).

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. Петра Квитова по ходу встречи восемь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта (75%) и допустила пять двойных ошибок. На счету Донны Векич — семь эйсов, один реализованный брейк-пойнт из пяти и три двойные ошибки.

Для Петры Квитовой это 31 титул WTA в карьере и второй в сезоне: ранее в 2023 году чешка выиграла турнир WTA-1000 на харде в Майами (США), обыграв в финале турнира представительницу Казахстана Елену Рыбакину.