Анна Блинкова обыграла немку Лисицки и вышла в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге

44-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова вышла в 1/8 финала травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв в матче первого круга соревнований представительницу Германии Сабину Лисицки (308-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой российской теннисистки в трёх сетах со счётом 3:6, 6:1, 7:5. Общая продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Блинкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы 10 эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Травяной турнир категории WTA-250 проходит в Бад-Хомбурге (Германия) с 25 июня по 1 июля. Во втором круге соревнований Анна Блинкова сыграет с победительницей противостояния Алисия Паркс (США) — Лейла Фернандес (Канада).
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